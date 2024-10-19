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تخريج مشاركات بجائزة الحسن للشباب
الأمانة: إطلاق حملة التوعية والقبول المجتمعي للمحلات التجارية في تلاع العلي
برعاية ملكية .. "الجيولوجيين" تعقد مؤتمرها الدولي الحادي عشر ومؤتمر جيولوجية الشرق الاوسط العاشر
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بعد تسجيل حالة كوليرا في لبنان .. الأوبئة: لا حاجة لفحص الأردنيين القادمين
بعد إغلاق منصات التداول مؤخرا.. عملية نصب جديدة تطال أردنيين
اشتعال مركبة على طريق المطار
فلسطين
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خلال 15 يوما.. استشهاد 400 فلسطيني جراء الإبادة الإسرائيلية شمال غزة
الأمم المتحدة: 80 عاماً لإعادة إعمار غزة
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,519 شهداء والإصابات إلى 99,637
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برشلونة يسحق ريال مدريد في صراع خاص
نيمار يبكي بحرقة: لحظة لم أتخيل أن تحدث في حياتي (فيديو)
أول تعليق من رونالدو بعد حسم ديربي الشباب
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أخبار الشركات
ورشة عمل مشتركة بين "البوتاس العربية" و"الفوسفات الأردنية" لتعزيز التكامل الصناعي
بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الثالثة 2024
البنك العربي يختتم مبادرة "فن التدوير" بالتعاون مع متحف الأطفال
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