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الأربعاء، 02-11-2022 08:24 م

مجلس الوزراء يستمع إلى إيجاز حول مشروع المدينة الجديدة

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الوكيل الاخباري-  استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى إيجاز من الشَّركة الاستشاريَّة (دار الهندسة) حول مشروع إنشاء مدينة جديدة، تهدف إلى استيعاب الزِّيادة السُّكانيَّة المضطردة، خصوصاً في العاصمة عمَّان ومدينة الزَّرقاء، عكفت الشَّركة على تصميم ملامحه الأساسيَّة طوال الشُّهور العشرة الماضية.اضافة اعلان


وسيُقام مشروع المدينة الجديدة – في حال اتُّخاذ قرار بشأنه – داخل حدود محافظة العاصمة، وعلى أراضٍ مملوكة بالكامل لخزينة الدَّولة، ويبعد موقعها قرابة 40 كيلومتراً عن وسط العاصمة عمَّان، و33 كليومتراً عن مطار الملكة علياء الدَّولي، و26 كليومتراً عن مدينة الزَّرقاء.

ويُعتبر موقع مشروع المدينة الجديدة، جزءاً من أراضي البادية الأردنيَّة، ويقع على طريقين دوليين يربطان الأردن مع المملكة العربيَّة السَّعوديَّة والجمهوريَّة العراقيَّة، وتبلغ مساحتها الإجماليَّة المقدَّرة بعد الانتهاء منها قرابة (277) ألف دونم.

وكان مشروع المدينة الجديدة قد طُرح للمرَّة الأولى عام 2017، ولكن اعترضت السَّير فيه ظروف أدَّت إلى تأجيل المضيّ فيه حتى الآن، ومن بينها جائحة كورونا وتبعاتها.

 




 

 


 

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