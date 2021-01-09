مجلس الوزراء يصدر جملة من القرارات

الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ(284) شركة ومكلّفاً، وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

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ويأتي القرار بتوصية من لجنة التسوية والمصالحة المشكّلة بموجب هذه الأسس، وبناء على الطلبات التي تقدّم بها المكلّفون إلى اللجنة.



ويهدف القرار إلى تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وتمكينهم من تسديد المستحقّات الضريبيّة المترتّبة سابقاً، والتخفيف من الأعباء الماليّة التي ترتّبت بسبب تراكم المبالغ الضريبيّة، والتأخّر في تسويتها أو تسديدها.



ووافق مجلس الوزراء على منح شركة كريستال للبثّ الفضائي رخصة بثّ البرامج التلفزيونيّة بواسطة الأقمار الاصطناعيّة لمدّة خمس سنوات، وذلك بعد استيفائها جميع الشروط والمتطلّبات اللازمة، بموجب نظام رخص البثّ وإعادة البّث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها رقم (163) لسنة 2003م وتعديلاته.



على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء تعيين عبد الفتّاح محمّد الشلبي مديراً عامّاً للمؤسّسة التعاونيّة الأردنيّة، وفقاً لنتائج المسابقة التي أجريت بحسب نظام التعيين على الوظائف القياديّة.



وحصل الشلبي على أعلى النتائج بين جميع المتقدّمين للوظيفة، وفقاً لنتائج الامتحانات التنافسيّة التي أجراها ديوان الخدمة المدنيّة، ومقابلات اللجنة الوزاريّة للاختيار والتعيين على الوظائف القياديّة.



