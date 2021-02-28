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الأحد، 28-02-2021 08:26 م

مجلس الوزراء يصدر جملة من القرارات

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الوكيل الاخباري -  قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تخفيض أعداد أعضاء مجالس الإدارة في عدد من الشركات المملوكة للحكومة، لعدم وجود حاجة لمثل هذه الأعداد، وبما يتناسب مع طبيعة أعمال هذه الشركات وحجمها التشغيلي، وبواقع تخفيض عضوين من مجلس إدارة كلّ شركة.
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والشركات التي شملها القرار هي: شركة إدارة الاستثمارات الحكوميّة، وشركة تطوير وادي عربة، وشركة العقبة للسكك الحديديّة، وشركة تعدين اليورانيوم الأردنيّة، وشركة المطارات الأردنيّة، وشركة البريد الأردني، وشركة هيئة الترقيم الأردنيّة، ومركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب.

كما قرّر مجلس الوزراء إلغاء مجلس إدارة شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستيّة، وإدارتها من مجلس المفوّضين مباشرة في سلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة/ مديريّة النقل، وذلك لوجود مديريّة متخصّصة في النقل لديها.

ويأتي القرار بناء على توصيات اللجنة المشكّلة بتاريخ 2020/11/18م لدراسة تخفيض أعداد أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المملوكة للحكومة.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 709 شركات ومكلّفين، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.

وتأتي هذه التسويات بهدف تشجيع المكلّفين على تسديد الضرائب المترتّبة عليهم، وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الالتزام، وتخفيف الأعباء الضريبيّة على المكلّفين.

وأقرّ مجلس الوزراء أسساً ومعايير لتحديد التراث العمراني والحضري والحفاظ عليه لسنة 2021م.

وتهدف هذه الأسس إلى وضع المعايير الخاصّة بتحديد الموقع المواقع التراثيّة لغايات السير بإجراءات اعتمادها وفقاً لأحكام القانون، بالإضافة إلى تصنيف المواقع الأثريّة وفقاً لقيمتها التراثيّة.

كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العربيّة للمسرح في الإمارات، وذلك لتنمية دور المسرح في الإطار المدرسي وتفعيله على المستوى الوطني، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ما بين الجانبين في هذا المجال.

 




 

 


 

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