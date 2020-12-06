الأحد 06-12-2020
الوكيل الاخباري

توجيهات من رئيس الوزراء الى الوزارات والمؤسسات الحكومية

الكشف عن سبب وضع جبيرة على يد وزير الصحة

قرار من مجلس الوزراء حول معادلة شهادات التوجيهي

وفاتان و205 إصابات بكورونا في الكويت

294 وفاة و11561 إصابة بكورونا في إيران

قروض للأدلاء السياحيين من البنك المركزي

%15.7 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأحد

قرارات من مجلس الوزراء حول القطاع الثقافي

ايعاز عاجل من وزير الداخلية

قرار حكومي حول القروض الجماعيّة والفرديّة

الأحد، 06-12-2020 05:26 م

مجلس الوزراء يصدر عددا من القرارات الهامة

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الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على شمول الأدلّاء السياحيين ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسّطة لمواجهة جائحة كورونا.
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وسيتمّ من خلال البرنامج منح قروض للأدلّاء السياحيين بقيمة خمسة آلاف دينار لكلّ واحد منهم، أسوة ببقيّة القطاع السياحي، على أن يتمّ صرف هذه القروض على شكل دفعات كبدل رواتب للأدلّاء السياحيين، بهدف التخفيف من الآثار السلبيّة الناجمة عن جائحة كورونا.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره السابق المتعلّق بالقروض الجماعيّة والفرديّة وإعادة جدولة القروض الفردية المقدّمة من صندوق التنمية والتشغيل، بهدف إعفاء بعض الفئات من الأرباح المتبقية، وإعادة جدولة القروض التي تحصّلت عليها، بما يسهم في تخفيف الأعباء الماليّة على المقترضين في ظلّ جائحة كورونا.

على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدٍّلاً لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2020م.

وتهدف التعديلات الجديدة إلى إعادة تنظيم أسس معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانويّة العامّة الصادرة عن المدارس في بلدانها الأصليّة، وذلك بإلزام حامل الشهادة المطلوب معادلتها بتقديم ما يثبت إقامته مدّة لا تقلّ عن سنتين دراسيّتين في الدولة التي صدرت عنها الشهادة وفقاً للتقويم المدرسي فيها.

كما تأتي التعديلات لوضع أسس لمعادلة الشهادة الصّادرة عن المدارس غير العربيّة في البلدان غير العربيّة، وتدرّس بغير اللغة الأصليّة للدولة الموجودة فيها.

ووافق مجلس الوزراء على نظام معدٍّل لنظام صندوق دعم الحركة الثقافيّة والفنيّة لسنة 2020م.

ويهدف النظام إلى تفعيل أدوار الهيئات الثقافيّة ومؤسّسات المجتمع المدني، وتمكينها من تنفيذ مشاريعها التنمويّة في مجالات الثقافة والفنّ، وتحقيق الرعاية المطلوبة للموهوبين والمبدعين، والمساهمة في دعم تطوير المحتوى الإعلامي، ودعم الدراما التلفزيونيّة الأردنيّة.

كما أقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدٍّلاً لنظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة لسنة 2020م، لغايات دمج المركز الثقافي الملكي ضمن هيكلة الوزارة، وتحويله إلى وحدة تنظيميّة فيها؛ وذلك إنفاذاً للتوجّه الحكومي بإعادة هيكلة المؤسّسات الحكوميّة.

وبناء على ذلك أقرّ المجلس أيضاً نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي لسنة 2020م.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء تعيين الدكتور محمّد الحلايقة رئيساً تنفيذيّاً غير متفرّغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

 




 

 


 

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