مجلس الوزراء يفوِّض الوزراء المعنيين باتِّخاذ القرارات المناسبة لضمان استقرار الأسعار

الوكيل الاخباري - ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الإجراءات التي تقوم بها الوزارات والمؤسَّسات المعنيَّة في الرَّقابة على الأسواق، وضمان توفير السِّلع للمواطنين بأسعار مناسبة.



وفوَّض المجلس، الوزراء المعنيين، باتِّخاذ القرارات المناسبة لضمان استقرار أسعار السِّلع، وضبط أيَّ محاولات للاحتكار أو المغالاة أو المضاربة، والحفاظ على هامش عادل من الرِّبح؛ بما في ذلك السَّماح باستيراد بعض السِّلع، وتحديد سقوف سعريَّة لأخرى، وبحسب القانون الذي يحكم هذه العمليَّات في كلِّ قطاع.



واستمع مجلس الوزراء إلى شروحات من الوزراء المعنيين حول آليَّات ضبط ارتفاع أسعار بعض السِّلع خلال الأيَّام الماضية، خصوصاً بعض أنواع الخضار التي تأثرت بموجات البرد والصَّقيع، وبعض مشتقَّات الحليب، بالإضافة إلى مواد أخرى كالحديد والأسمنت.

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