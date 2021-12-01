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الأربعاء، 01-12-2021 06:40 م

مجلس الوزراء يقرِّر إعادة عدد من المعلِّمين الذين أحيلوا إلى التقاعد المبكِّر لعملهم

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الوكيل الاخباري - قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة، إعادة عدد من المعلِّمين الذين أحيلوا إلى التَّقاعد المبكِّر لعملهم.

ويأتي القرار استكمالًا لتوجيه رئيس الوزراء بإعادة النظر في أوضاع بعض المعلمين الذين كانوا قد أحيلوا إلى الاستيداع أو بعض من تضرّرت أوضاعهم التقاعديَّة خلال جائحة كورونا، وفقاً لآليَّة محدَّدة.

وكان مجلس الوزراء قد قرَّر في شهر تشرين أوَّل الماضي إعادة عدد من المعلمين إلى الخدمة في وزارة التربية والتعليم، كانوا قد أحيلوا للاستيداع في وقت سابق.

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