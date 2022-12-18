مجلس الوزراء يقرر ترفيع الشهيد الدلابيح إلى رتبة عميد

الوكيل الاخباري - استهل مجلس الوزراء جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بقراءة الفاتحة على روح الشَّهيد العقيد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح الذي قضى أثناء تأديته الواجب في منطقة الحسينيَّة بمحافظة معان.



وقرِّر مجلس الوزراء، ترفيع الشَّهيد الدلابيح إلى رتبة عميد.



ورفع القرار إلى المقام السَّامي لتوشيحه بالإرادة الملكيَّة السَّامية.



وأعرب المجلس عن تمنِّياته بالشِّفاء العاجل للمصابين.



كما اشاد بجهود الأجهزة الأمنيَّة وجميع الجهات المختصَّة في حماية الممتلكات العامَّة والخاصَّة.

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