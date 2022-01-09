مجلس الوزراء يقرر تمديد إعفاء الرسوم على السِّلع الزراعيَّة

الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تمديد العمل بقراره السَّابق المتضِّمن منح إعفاء بنسبة (75%) من الرّسوم المفروضة لعام 2022م على السِّلع الزراعيَّة والبستانيَّة المعدَّة للتصدير، شريطة تسديد المبلغ المستحقّ قبل نهاية دوام يوم 31/12/2022م.



ويهدف القرار لتمكين القطاع الزِّراعي من استدامة عمله والحفاظ على فرص التَّشغيل لديه.



ويأتي القرار بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانيَّة لأمانة عمَّان الكُبرى رقم (169) لسنة 2016م.

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