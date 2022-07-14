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الخميس، 14-07-2022 03:08 م

مجلس الوزراء يقرر فرض رسوم وإجراءات على المستوردات المصرية

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء فرض رسوم وإجراءات على المستوردات المصرية للأردن اعتبارا من مطلع أيلول المقبل.

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وقرار مجلس الوزراء جاء بناء على الإجراءات المماثلة التي يفرضها الجانب المصري على صادرات المملكة وتطبيق لمبدأ المعاملة بالمثل.


وأشار كتاب رسمي الى ان جمهورية مصر العربية هي الدولة الوحيدة التي تفرض قيودا غير جمركية على الصادرات الأردنية.


وبلغت مستوردات الأردن من مصر خلال الثلث الاول من العام الحالي 202 مليون دينار، مقابل 54 مليون دينار صادرات.


وبحسب نص قررا مجلس الوزراء سيتم تفعيل نظام التخليص المسبق الأردني ليشمل الدورة الإجرائية والرسوم لمفروضة بنظام التسجيل المسبق للشاحنات (ACL ) المطبق لدى الجانب لمصري.


وبموجب القرار سيتم اخضاع جميع السلع المصرية المارة ترانزيت عبر الأراضي الأردنية لإجراءات التسجيل المسبق.


 




 

 


 

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