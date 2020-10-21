مجلس الوزراء يقرّ الخطّة الوطنيّة لعناصر التراث الثقافي غير المادّي

الوكيل الاخباري -أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الخطّة الوطنيّة لعناصر التراث الثقافي غير المادّي للأعوام 2020 – 2024.

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وتهدف الخطّة إلى تعزيز حماية البعد التراثي في الهويّة الوطنيّة، وصون عناصر التراث الثقافي غير المادّي، وحمايتها من الاندثار، ونشر الوعي بأهميّتها لدى المجتمع وحثّه على المساهمة في جمعها وتوثيقها.



كما تسعى الخطّة للمساهمة في تعزيز موقف وزارة الثقافة في تسجيل عناصر وطنيّة على قوائم التراث الثقافي غير المادّي للبشريّة، والاستفادة من فرص حماية التراث التي ترعاها المنظّمات الأمميّة وغيرها؛ ما يسهم في نقل المعرفة وبناء القدرات في هذا المجال.



ويعد التراث الثقافي غير المادّي أحد المجالات الأساسيّة في الدراسات الثقافيّة المعاصرة، ويشير مفهومه إلى أشكال التعبير والتقاليد الشفويّة بما فيها اللغة، وفنون وتقاليد العروض، والمعارف والممارسات المتّصلة بالطبيعة والكون، والممارسات الاجتماعيّة، والمهارات المرتبطة بالفنون الحرفيّة.



على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء تعيين الدكتور وائل الهياجنة أميناً عامّاً لشؤون الأوبئة والأمراض السارية في وزارة الصحّة، وتسميته مسؤولاً لملفّ كورونا في المملكة.



كما أعاد المجلس تشكيل عدد من اللجان الوزاريّة المختصّة بالتعامل مع جائحة كورونا والتخفيف من تداعياته وآثاره.



