مجلس الوزراء يوافق على تمديد مدد الوصولات المالية الخاصة بتصاريح العمل لعمال المنازل

الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على تمديد مدد الوصولات المالية الخاصة بتصاريح العمل لعمال المنازل ومدد الإجراءات المرتبطة بهذه الوصولات لمدة 4 شهور اعتباراً من تاريخ 3/ 1/ 2021.



ويأتي القرار نظراً للظروف التي تحد من استقدام العاملات في المنازل في الوقت الحالي كون بعض الدول التي يتم الاستقدام منها ما زالت غير مستعدة لإرسال عمالتها إلى الأردن بسبب جائحة كورونا ولغايات المحافظة على حقوق المواطنين وأصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل.

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وكان مجلس الوزراء قرر بتاريخ 25 /8/ 2020 الموافقة على قيام وزارة العمل بتمديد مدد الوصولات المالية الخاصة بتصاريح العمل لعمال المنازل لمدة 3 أشهر بعد إعادة فتح باب الاستقدام والإجراءات المرتبطة بهذه الوصولات.



