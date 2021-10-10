مجلس الوزراء يوافق على مبنى وزارة الزراعة الجديد

الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء اليوم الأحد على تفويض وزراء الزراعة والمالية بالتوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بشراء مبنى جديد لوزارة الزراعة وعلى نظام التأجير التمويلي من بنك تنمية المدن والقرى والذي تعود ملكية العقار المستأجر له.



وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على حصول وزارة الزراعة على تمويل من خلال بنك تنمية المدن والقرى لشراء مبنى لصالح وزارة الزراعة بقيمة 3.7 مليون دينار وبعائد سنوي ثابت 4%.



وجاء هذا القرار بعد استئجار وزارة الزراعة لمبنى منذ عام 1988 بأجرة سنوية تقدر بنحو 423 الف دينار وان قرار التأجير التمويلي سيمكن وزارة الزراعة من استملاك المبنى بعد انتهاء دفع قيمة العقار.



وسيمكن المبنى الجديد الذي يقع على طريق شارع الاردن من سهولة وصول المراجعين وايضا توفر المواقف والمساحات المطلوبة للموظفين والمراجعين اضافة الى تملك الوزارة لهذا المبنى بعد مرور عقود من الاستئجار دفعت الحكومة اضعاف ثمن المبنى.

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