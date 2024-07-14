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الأحد، 14-07-2024 03:50 م

مجلس محافظة إربد: تخصيص 200 ألف دينار لصيانة طريق الستين

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الوكيل الاخباري- قال رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني، إن وزارة الأشغال العامة والإسكان وافقت على تخصيص مبلغ 200 ألف دينار من موازنتها المركزية لتعبيد الأجزاء المتهالكة من طريق الستين الرابط بين مدينة إربد وألويتها الغربية.

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وأضاف بني هاني، أن قرار الوزارة جاءت استجابة لمطالبات المواطنين ومخاطبات مجلس المحافظة لتحسين البنية التحتية للطريق التي تعاني من الاهتراء والتهالك في العديد من أجزائها وانتشار حفر باتت مصائد للمركبات العابرة للطريق، متسببة بأضرار مادية للمركبات، عدا عن الحوادث المرورية.


وأشار إلى ما يمثله طريق الستين البالغ طوله 30 كيلومترا، من أهمية بالغة لسكان محافظة إربد باعتباره طريقا حيويا يربط إربد بألوية غرب إربد والوسطية والأغوار الشمالية وتشهد كثافة مرورية، فضلا عن خدمته للمعابر الحدودية وحركة الشحن والحركة السياحية وبات بحاجة ماسة لتنفيذ خلطات أسفلتية من المقرر المباشرة بها قريبا.

 




 

 


 

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