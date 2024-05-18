مجلس محافظة إربد يطلع على سير المشاريع بمعهد مهني المشارع

الوكيل الاخباري -اطلع أعضاء من مجلس محافظة اربد اليوم السبت على سير أعمال المشاريع المهنية المدعومة بمخصصات مالية من المجلس في معهد تدريب مهني المشارع في لواء الأغوار الشمالية.

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وعرض مدير المعهد المهندس معن ذينات ، لأهم المشاريع والمشاغل المهنية التي تم استحداثها وإنجازها في المعهد مواكبة للبرامج العصرية المؤهلة لسوق العمل، مثمنا دعم مجلس محافظة إربد لبرامج المعهد الهادفة الى توفير جميع المستلزمات للمتدربين.