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الأحد، 12-09-2021 06:12 م

مجلس محافظة إربد يقر موازنة 2022

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الوكيل الاخباري- أقر مجلس محافظة إربد، اليوم الأحد، موازنته للعام 2022 كما وردته من المجلس التنفيذي.

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وقال رئيس المجلس الدكتور عمر المقابلة، إن موازنة المجلس للعام المقبل بلغت 11 مليونا و300 ألف دينار، موزعة على جميع القطاعات، لافتا إلى أن قطاعات التربية والتعليم والصحة والأشغال العامة استحوذت على القسم الأكبر منها.


وأشار إلى أن المجلس رغم تفهمه للظروف المالية للدولة، إلا أنه يعتبر أن موازنة محافظة إربد ذات الألوية التسعة، والتي يزيد عدد سكانها عن مليوني نسمة، لا تكفي لإقامة مشاريع خدمية وتنموية ذات أثر ملموس.

 

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