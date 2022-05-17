مجلس محافظة إربد ينتخب لجانه المالية والإدارية والفنية

الوكيل الإخباري - انتخب مجلس محافظة إربد، لجانه المالية والإدارية والفنية، خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس خلدون بني هاني.

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وفاز بعضوية اللجنة المالية زياد المغايرة ووصفي بني حمد ومحمد الطعاني وآيات جرادات وعمر عبيدات، فيما فاز بعضوية اللجنة الإدارية، أسامة المستريحي ووعد ابو شريعة وعيسى رمضان ومحمد العزام ورقية الكركي، كما فاز بعضوية اللجنة الفنية بالتزكية المهندس جمال ابو عبيد ووليد غنيمات ومصطفى النمرات وأحمد الدردور ورولا البطاينة.



وأقر المجلس خلال الجلسة، إجراء مناقلات في عدد من مشاريع قطاع التربية والتعليم في ألوية المحافظة باستثناء تأجيل الموافقة على قرار المناقلات لمدراس في لواء الاغوار الشمالية ليتسنى لممثلي اللواء تدارس موجبات المناقلات مع مدير التربية والتعليم في اللواء.



وأكد بني هاني أن الشفافية والتشاركية والمسؤولية ستكون عنوان عمل المجلس في المرحلة المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية والقواعد الشعبية، لافتا إلى أن استراتيجية المجلس ستركز على الابعاد التنموية والاستثمارية ذات الأثر الملوس تنمويا وخدميا لتوفير فرص التنمية والتشغيل للمجتمعات المحلية.

واشار إلى أن هنالك توجها للمجلس بتشكيل هيئة استشارية للاستثمار تضم خبراء ومتخصصين وأكاديميين من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتقدم توصيات بخصوص مشاريع استثمارية ذات جدوى.



ولفت بني هاني إلى أن المجلس سيعمل بشكل توافقي مع البلديات لاستثمار بعض قطع الاراض المملوكة لها وإقامة مشاريع تنموية وفق اتفاقيات خاصة بين الطرفين.



واضاف أن المجلس سيقوم باستئجار مقر له في المبنى الاستثماري التابع لبلدية اربد الكبرى بحدائق الملك عبدالله الثاني.



كما اشار بني هاني إلى انه سيتم استكمال تشكيل باقي اللجان ومناقشة إجراء مناقلات لمخصصات مشاريع اخرى ضمن اللواء الواحد خلال الجلسة المقبلة.