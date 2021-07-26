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مجلس محافظة إربد ينتقد سحب صلاحياته بطرح عطاءات فتح وتعبيد الطرق

الإثنين، 26-07-2021 01:33 م

مجلس محافظة إربد ينتقد سحب صلاحياته بطرح عطاءات فتح وتعبيد الطرق

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الوكيل الإخباري -  انتقد مجلس محافظة إربد سحب الصلاحيات المتعلقة بطرح عطاءات فتح وتعبيد الطرق خارج التنظيم وداخل حدود البلديات.

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وقال رئيس المجلس الدكتور عمر المقابلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن المجلس تفاجأ بكتاب سحب صلاحياته الخاصة بطرح عطاءات الطرق خارج التنظيم وداخل حدود البلديات، بما فيها الطرق الزراعية ومنحها للبلديات.


واكد المقابلة أن ذلك يعني عد م طرح عطاءات مشروعات فتح الطرق الزراعية والطرق خارج حدود التنظيم وداخل البلديات المخصصة ضمن موازنة المجلس.


واشار إلى أن منع طرح هذه المشاريع قبل شهر تشرين الثاني المقبل، يعني إعادة المخصصات للموازنة العامة، موضحا أن مجلس المحافظة خصص لقطاع الأشغال العامة نحو أربعة ملايين دينار، أي ما يعادل نصف الموازنة المخصصة له لخدمة مناطق وتجمعات سكانية غير مخدومة بالطرق الزراعية.


كما انتقد المقابلة قرار إناطة صلاحيات فتح الطرق بسعة ستة أمتار فما دون وبأطوال لا تتجاوز كيلو مترا واحدا بالبلديات، وسحب الصلاحيات بهذا الخصوص من المجلس، ما يعني أن مناطق كثيرة تحتاج إلى طرق بأطوال تبلغ حوالي كيلو متر واحد وبسعة تزيد عن ستة أمتار، مطالبا بإعادة صلاحيات طرح عطاءات فتح وتعبيد الطرق خارج التنظيم وداخل حدود البلديات إلى المجلس أسوة بمجالس في محافظات أخرى.

 




 

 


 

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