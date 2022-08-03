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الأربعاء، 03-08-2022 03:40 م

مجلس محافظة البلقاء يقر موازنة العام المقبل بـ 9.45 مليون دينار

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الوكيل الاخباري- أقرّ مجلس محافظة البلقاء، الأربعاء، موازنة المحافظة للعام 2023 بقيمة 9 ملايين و457 ألف دينار.

وقال رئيس مجلس المحافظة، إبراهيم العواملة، إن لجان مجلس المحافظة عقدت العديد من اللقاءات مع جميع مدراء الدوائر الرسمية في مختلف القطاعات لتحديد الأولويات وإدراج المشاريع المهمة حسب الإمكانيات المتوفرة وبما يحقق العدالة في ألوية المحافظة كافة.

وبين محافظ البلقاء، فراس أبو قاعود، أنه جرى توزيع الموازنة على جميع القطاعات حسب المطالب و الاحتياجات، لافتا النظر إلى أنه سيتم إرسالها إلى دائرة الموازنة العامة لاستكمال الإجراءات، ومشيدا بجهود وحرص أعضاء المجلس التنفيذي ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة على إعداد وإقرار الموازنة.

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