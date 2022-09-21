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الأربعاء، 21-09-2022 11:58 ص

مجلس محافظة الزرقاء: أكثر من 400 منزل معرض للانهيار

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الوكيل الإخباري - خصص مجلس محافظة الزرقاء مبلغ مليون ونصف المليون دينار لإنشاء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة داخل حدود المحافظة.اضافة اعلان


وبين رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري أن محافظة الزرقاء تشهد ازديادا ملحوظا في عدد الأسر الفقيرة والمحتاجة والأسر التي تحتاج إلى مساكن لعدم قدرتها على تأمين مساكن.

وأشار إلى أن المجلس رصد على موازنة هذا العام مبلغ 800 ألف دينار لإنشاء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة كما رصد على موازنة العام القادم مبلغ 700 ألف دينار.

وقال إن هذه المبالغ خصصت لصيانة مساكن الأسر الفقيرة وترميم بعضها وانشاء وشراء مساكن للأسر المحتاجة.

وأضاف: "لقد ازداد عدد الأسر الفقيرة في المحافظة بصورة واضحة خلال السنوات الأربع الماضية حتى أن نسبة الفقر في بعض المناطق زادت عن 50% في حين ازدادت البطالة ووصلت في بعض المناطق 30%".

وبين، "هذا يحتم علينا المساهمة في محاربة الفقر والبطالة والعمل على تحسين مستوى حياة المواطنين في هذه المحافظة من خلال إنشاء المشاريع التي تشغل الأيدي العاطلة عن العمل والمشاريع التي تساهم بالحد من البطالة".

وأضاف، أن انهيار عمارة اللويبدة وقبلها بيوت في الزرقاء يدق جرس الإنذار، داعيا كافة الجهات الوطنية للعمل من أجل مساعدة الأسر الفقيرة على صيانة منازلها.

وأكد أن هناك ما يزيد عن 400 منزل معرض للانهيار وتحتاج إلى الصيانة وأصحابها لا يستطيعون صيانتها ومجلس المحافظة بالتعاون مع مديريات التنمية الاجتماعية خصص المبالغ اللازمة من أجل ذلك.

وخصص المجلس مبلغ مليون ونصف المليون على موازنة 2022 و2023 من أجل هذه الغاية.

وأوضح أن مجلس المحافظة سيكون له دورا محوريا وأساسيا في مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة وترميم المنازل التي تحتاج إلى ترميم.

 




 

 


 

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