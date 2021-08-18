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الأربعاء، 18-08-2021 01:12 م

مجلس محافظة الطفيلة يؤكد أهمية الاستثمار بالنحاس والمنغنيز

الطفيلة


الوكيل الإخباري - أكد مجلس محافظة الطفيلة، أهمية استثمار الموارد الطبيعية التي تكتنزها مناطق واسعة من المحافظة، وخصوصا النحاس والمنغنيز، للحد من البطالة التي بلغت نسبا مرتفعة على مستوى المملكة.

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وقال المجلس في بيان، اليوم الأربعاء، إن محافظة الطفيلة تعتبر من المحافظات الغنية بالموارد الطبيعية كالفوسفات و البوزلان و الجبص وصناعة الاسمنت والمنغنيز والنحاس، مضيفا أن المجلس قام بعقد لقاءات عديدة للاستثمار في المحافظة مع الحكومة وأصحاب الاختصاص وهيئة الاستثمار بغية تشغيل المتعطلين والإسهام بحل مشكلة البطالة في المملكة.


وتابع البيان أن التنقيب عن النحاس والمنغنيز في ضانا فتح باب للأمل في إيجاد استثمارات في قطاع التعدين الذي من شأنه تحريك العجلة الاقتصادية وتحقيق النمو وزيادة فرص التشغيل في المنطقة وفي محافظة بلغت نسبة البطالة فيها 28 بالمئة .


وقال "ندعو الى تحقيق التوازن بين الاستثمار في هذا القطاع لأهميته وحاجة الوطن والمنطقة له مع ضرورة المحافظة على البيئة وزيادة الرقعة الخضراء والمحافظة عليها"، مشيراً إلى أن أبناء الطفيلة يقفون مع أي استثمار يسهم بحل مشكلتهم، آملا أن ينعكس هذا الاستثمار على أبناء المجتمع من كل جوانبه.


ولفت الى الخطوة التي قامت بها الحكومة، اخيرا، وقرار مجلس الوزراء بإعادة تحديد حدود محمية ضانا لغاية الاستفادة من ثروات المنطقة، مشيرا الى ان ابناء الطفيلة يقفون بكل ما يملكون من أدوات للمحافظة على مواردهم وتشجيع اي استثمار وطني يعود بالمنفعة على المنطقة والوطن، فيما يعد الاستثمار بالمنغنيز والنحاس مطلبا لأبناء المحافظة باعتبارهما كنزين يجب استغلالها والاستثمار فيهما.


 




 

 


 

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