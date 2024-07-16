مجلس محافظة الطفيلة يبحث تحسين واقع الخدمات بمناطق العيص وأبو بنا وشيظم

الوكيل الإخباري - طالب ممثلون عن مناطق العيص وأبو بنا وشيظم، مجلس محافظة الطفيلة والجهات الرسمية الخدمية وبلدية الطفيلة الكبرى، بضرورة شمول مناطقهم بالمزيد من الخدمات والبنى التحتية الرامية إلى النهوض بهذه المناطق وتحسين واقعها في مختلف المجالات.

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جاء ذلك خلال لقاء عقده مجلس محافظة الطفلية اليوم الثلاثاء، مع ممثلي تلك المناطق، تم خلاله بحث قضايا تتعلق بالبنية التحتية وشبكة الكهرباء والتربية وإنارة الطرق، وإقامة قاعة للمؤتمرات في منطقة العيص، وجسر للمشاة أمام مدرسة مجادل وإقامة مركز رياضي شامل.



وأكد مشاركون في اللقاء، أهمية التشاركية والعمل بروح الفريق الواحد وإيجاد مسودة احتياجات، ودليل تنموي يبرز مطالب سكان تلك المناطق، بغية إيصالها إلى أصحاب القرار، وتنفيذ ما أمكن منها من قبل مجلس المحافظة ومتابعتها مع الوزرات الخدمية المعنية.



وطالب ممثلو مناطق العيص وأبو بنا وشيظم خلال اللقاء، بربط تلك المناطق بخدمات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وتأهيل الطرق الرئيسية والفرعية مع إقامة مركز للزوار ومتنزهات للأسر ومصنع للألبان في منطقة أبو بنا، وتأهيل شبكات المياه وتحسين مدخل الطفيلة الشمالي، وفصل مجلس محلي العيص ليصبح بلدية منفصلة.



بدوره، أكد رئيس المجلس أحمد الحوامدة خلال اللقاء أن المجلس أطلق برنامج لقاءات مع أبناء المجتمعات المحلية لإعداد خطط استراتيجية لموازنة العام المقبل 2025، وحصر الاحتياجات والمطالب الهامة والعمل على تحقيقها ضمن موازنات الأعوام المقبلة، إلى جانب استعراض إنجازات مجلس المحافظة للأعوام الماضية.



واستعرض الحوامدة بحضور أعضاء المجلس ووجهاء مناطق العيص وأبو بنا وشيظم، حزمة المشروعات المنفذة على موازنة المحافظة للعام الحالي والأعوام السابقة والتي استهدفت هذه التجمعات السكانية.



كما أكد أن اللقاءات التشاورية من شأنها الخروج بتوصيات ومقترحات حيال المشاكل التي يعاينها المواطنون للوصول إلى تحسين الخدمات المقدمة ورفع مستوياتها والمشاركة في اتخاذ القرارات.



ودار خلال اللقاء حوار موسع حول احتياجات هذه التجمعات وتم الاتفاق على تحقيق أبرز المطالب التي تم عرضها في حال عدم وجود عوائق تمنع من تنفيذها.