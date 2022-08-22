مجلس محافظة العقبة يضع اللمسات الأخيرة على موازنة 2023

الوكيل الإخباري - عقد مجلس محافظة العقبة جلسته الشهرية برئاسة رئيس المجلس عماد عمرو جرى خلالها مناقشة اللمسات الأخيرة على دليل الإحتياجات، والاستماع إلى طروحات أعضاء المجلس حول مختلف المشاريع المدرجة، وتعديلها بما يتناسب مع احتياجات كافة مناطق المحافظة.

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وشملت قرارات الجلسة وضع اللمسات الأخيرة على موازنة العام 2023 لمجلس المحافظة، والعمل على حصر المشاريع المتعثرة في كافة القطاعات وتوجيه مخصصاتها نحو المشاريع القائمة، ودعم بلدية القويرة في أولى مشاريعها الحيوية للعام 2023 تجسيدا لمبدأ التشاركية بين مجلس المحافظة والبلديات، واستكمال المناقشات حول سبل دعم الشباب وإيجاد فرص عمل، ورفع المخصصات لتدريب وتأهيل الشباب على المهن النوعية والتي تواكب سوق العمل بالتشارك والتشبيك مع الجهات ذات الاختصاص.



وشدد رئيس وأعضاء المجلس خلال المناقشات على أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هي شريك استراتيجي لمجلس المحافظة في كافة نواحي التنمية.