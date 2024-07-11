مجلس محافظة الكرك يبحث أولوية صيانة وترميم القلعة

الوكيل الإخباري - بحث مجلس محافظة الكرك، اليوم الخميس، أولوية صيانة وترميم قلعة الكرك، وتوفير بعض احتياجاتها الأثرية اللازمة وإدراج ذلك على موازنة المجلس للعام 2025.

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جاء ذلك خلال زيارة رئيس المجلس الدكتور عبد الله العبادلة، إلى قلعة الكرك، يرافقه رئيس لجنة السياحة والآثار في المجلس ماهر الحوارنة، وعدد من أعضاء اللجنة والمجلس للاطلاع على واقع الحال فيها.



وتخلل الزيارة جولة ميدانية داخل ساحة القلعة، جرى خلالها الاطلاع على معالمها الأثرية واحتياجاتها حسب الأولويات، والمتمثلة بعمليات الصيانة والترميم للحفاظ على ديمومة هذا الموقع الأثري، ليصبح أكثر جاذبية للسياح على المستويين المحلي والعالمي.



وأشار العبادلة، إلى أنه سيتم عرض نتائج هذه الزيارة على أعضاء المجلس خلال الجلسة المقبلة، مؤكدا أن قلعة الكرك ستكون على سلم أولويات الموازنة المقبلة للمجلس.



وطلب العبادلة من مدير السياحة، ومدير الآثار تزويد المجلس بدراسة شاملة للقلعة واحتياجاتها حسب الأولويات، ليتم إجراء اللازم وتخصيص المبالغ المالية لعملية الصيانة والترميم، وتزويد المجلس بفيلم وثائقي للمعالم الرئيسة والمميزة في القلعة بشكل خاص والمحافظة بشكل عام.