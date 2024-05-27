مجلس محافظة الكرك يبحث مشاريع قطاعي الشباب والأشغال

الوكيل الاخباري- بحث مجلس محافظة الكرك خلال جلسة عقدها اليوم الاثنين، مشاريع قطاعي الشباب والأشغال العامة في المحافظة.

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ووافق المجلس على دعم مديرية شباب الكرك بمليون دينار لإنشاء مدينة رياضية منها 400 ألف على موازنة عام 2025، و600 ألف على موازنة عام 2026، كما وافق على مشاريع طاقة شمسية بتكلفة 88 ألف دينار.



واستهل رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادلة، الجلسة بالتهاني والتبريكات بمناسبة عيد الاستقلال، مؤكدا أن الاحتفال بعيد الاستقلال يحمل كل معاني الفخر والاعتزاز بالأردن، أرضاً وقيادةً وشعباً، في ظل الإنجازات المتراكمة التي بناها الأجداد والآباء واستكملها الأبناء مُلتفين حول قيادتهم الهاشمية التي ما ادخرت جهداً لرفعة الوطن ونهضته.



بدوره، استعرض مدير شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي، مشاريع ستطرح خلال الأعوام 2024 و2027 منها إنشاء ملعب خماسي في نادي شباب العمرو، وتركيب طاقة شمسية في أندية مؤاب، وذات راس، ومحي، وشيحان، زيد بن حارثة، وتركيب طاقة شمسية وصيانة في لواء قصبة الكرك، ومركز شباب القطرانة النموذجي.



وأشار إلى مشاريع لإنشاء ملاعب خماسية في قرية حمود، ونادي شباب العراق، ونادي مؤتة، وبناء مدرج لنادي الكرك الرياضي، وشراء أرض لنادي بردى وبذان، وصيانة وتركيب طاقة شمسية لنادي الزيتونة في بلدة راكين ولنادي مؤتة الرياضي، إضافة إلى صيانة ملاعب أندية شباب الخرشة، وشيحان، ومركز شباب لواء فقوع، وصيانة مركز شباب غور الصافي، وشراء أدوات رياضية لنادي الربة الرياضي.