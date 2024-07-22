مجلس محافظة الكرك يناقش تنفيذ مشاريع خدمية

الوكيل الإخباري - ناقش مجلس محافظة الكرك، اليوم الاثنين، مشاريع خدمية من مختلف القطاعات التي ستنفذ على موازنة المجلس للعام الحالي.

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وأكد رئيس المجلس الدكتور عبدالله العبادلة، خلال اجتماع للمجلس، أن الموازنة تلبي تطوير الخدمات العامة وخدمات البنى التحتية في مناطق وألوية المحافظة كافة، مشيرا إلى أن المجلس بدأ باتخاذ خطوات إجرائية للسير بمتابعة مراحل تنفيذ المشاريع المدرجة في مختلف القطاعات مع الوزارات المعنية.



وأشار إلى أن زيارات المجلس للوزارات المعنية أثمرت بالبدء بطرح عطاءات لتنفيذ مشاريع عديدة، داعيا أعضاء المجلس ولجانه القطاعية بإعادة دراسة بعض المشاريع المتعلقة بإقامة الأبنية وشراء الأجهزة خاصة في قطاعات التربية والتعليم والصحة والشباب، لصعوبة تنفيذها وحاجتها لمبالغ مالية مرتفعة الأمر الذي يستوجب إجراء مناقلات مالية وتوجيهها لتنفيذ مشاريع أخرى ضمن القطاع الواحد.



واستعرض العبادلة مشاريع القطاعات في موازنة المجلس للعام 2024 والتي تم إجراء مناقلات مالية عليها ونسب الإنجاز فيها والمتعثر منها، مؤكدا ضرورة التخطيط لدليل احتياجات المناطق لتحديد أولويات مشاريع موازنة عام 2025 وصولا إلى تقديم الخدمة المثلى للمواطنين.