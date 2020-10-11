مجلس محافظة المفرق يخصص مليون دينار للأشغال العامة

الوكيل الاخباري -

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خصص مجلس محافظة المفرق مبلغ مليون دينار لقطاع الاشغال العامة ضمن موازنة المجلس للعام القادم، بحسب الناطق الإعلامي للمجلس صبري الزيادنة.وقال الزيادنة لـ (بترا) ان "هذا المبلغ لا يفي بالغرض نظرا لحاجة المحافظة للعديد من المشاريع"، لافتا الى ان تواضع المبلع المخصص للمشاريع في هذا القطاع جاء نظرا لتخفيض موازنة المجلس للعام القادم.وأشار الى أنه تم تخصيص مبلغ 360 الف دينار لإنشاء وتحسين الطرق الزراعية و350 الف دينار لأعمال انشاء وتحسين الطرق القروية والثانوية اضافة الى 150 الف دينار لأعمال الصيانة الروتينية على الطرق و 150 الف دينار لأعمال السلامة المرورية وإنارة الطرق وصيانتها .