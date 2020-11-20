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الجمعة، 20-11-2020 02:41 م

مجلس محافظة المفرق يخصص 400 الف دينار للقطاع الزراعي

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الوكيل الإخباري- خصص مجلس محافظة المفرق مبلغ 400 الف دينار ضمن موازنته المالية للعام القادم للقطاع الزراعي.

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وقال الناطق الإعلامي في المجلس صبري الزيادنة، ان مخصصات القطاع الزراعي للعام القادم تعد متدنية ولا تلبي احتياجات هذا القطاع الذي يعد العمود الفقري لمحافظة المفرق، لافتًا الى ان قرار تخفيض موازنة محافظة المفرق انعكس سلبا على كافة مخصصات القطاعات الحيوية في المحافظة .


واضاف، ان هناك بعض المشاريع الزراعية المستمرة، حيث تم تخصيص 100 الف دينار لمشروع مختبر الصحة النباتية و150 الف دينار لمشروع مبنى العيادات البيطرية التابع لمديرية زراعة البادية الشرقية، اضافة لتخصيص 20 الف دينار لاستكمال مشروع تحسين انتاجية الابل و20 الف دينار لمشروع المحافظة على الفصيلة الخيلية .


واوضح زيادنة، ان هنالك مشاريع زراعية جديدة ضمن موازنة العام القادم، حيث تم تخصيص30 الف دينار لبناء مركز بمحطة الخالدية للبحوث الزراعية واستحداث سور لمحطة بحوث الخناصري بكلفة 30 الف دينار، اضافة الى مشروع برنامج الثروة الحيوانية بقيمة 50 الف دينار.


 




 

 


 

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