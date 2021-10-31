مجلس محافظة المفرق: 150 ألف دينار لدعم السياحة في المحافظة

الوكيل الإخباري- خصص مجلس محافظة المفرق 150 ألف دينار من موازنة عام 2022 لدعم القطاع السياحي، موصيا برفع الموازنة إلى 200 ألف دينار للأعوام 2023-2024.



وقال أحمد نصير، رئيس لجنة مجلس محافظة المفرق المؤقتة، إن محافظة المفرق من المحافظات المهمة في المجال السياحي والأثري ومجلس المحافظة والمجلس التنفيذي أعطى الموضوع اهتماما كبيرا، لما له من أهمية في خدمة المواقع وترويجها سياحيا.



من جهته أوضح مدير مديرية آثار محافظة المفرق، عماد عبيدات، أن المحافظة تخرج بقرابة 20 موقعا سياحيا رئيسيا، يطغى عليها سمة البعد الجغرافي.



وبين أنه لا توجد معوقات في مسيرة عمل هذه المواقع السياحية، وأن معظم المواقع تحت العمل، ومنها أم جمال ورحاب وأم أسرى ومنطقة حيان ومنطقة الصفاوي.

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