مجلس محافظة عجلون: جذب الاستثمارات التنموية أولوية

الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، إن المجلس يركز على تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية من خلال الموازنة المخصصة للعام الحالي، وخاصة المشاريع الزراعية والسياحية التي تسهم في تشغيل أبناء المجتمع المحلي والسعي لجذب الاستثمارات لإقامة مشاريع سياحية وبيئية وشبابية واقتصادية تتناسب مع واقع المحافظة.



وأضاف المومني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن أعضاء المجلس يعملون بروح الفريق الواحد لجذب الاستثمارات التنموية الاقتصادية التي تعزز الفرص التشغيلية لأبناء وبنات المحافظة للتخفيف من البطالة، بالإضافة إلى إنجاز المشاريع ذات الأهمية لتنمية لمحافظة بجميع المجالات وضمن الإمكانات المتاحة.

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