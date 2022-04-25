الإثنين 25-04-2022
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 25-04-2022 11:00 م

مجلس محافظة عجلون : سنعمل على إيجاد مشاريع خدمية واستثمارية وتنموية

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني إنه سيجري ضمن خطة المجلس التركيز على توزيع موازنة المحافظة بعدالة على جميع المناطق والتنسيق مع الأهالي وممثلي التجمعات السكانية من أجل تحديد أولوياتهم وتحقيق العدالة وتوزيع مكتسبات التنمية.

وأضاف في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أنه سيجري تقديم عدد من الاقتراحات التي ستسهم في انجاح آلية عمل المجلس، مبينا أن المجلس سيعمل بروح الفريق الواحد والتأكيد على الأولويات الملحة من أجل خدمة المحافظة والسعي لإيجاد مشاريع خدمية واستثمارية وتنموية من أجل توفير فرص للشباب المتعطلين . 

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