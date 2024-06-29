مجلس محافظة مأدبا يلتقي أهالي المخيم

الوكيل الإخباري - نظم مجلس محافظة مأدبا لقاء مفتوحا مع أبناء منطقة مخيم مأدبا وما حولها لعرض إنجازات المجلس في المنطقة والاستماع إلى مقترحاتهم قبل إعداد موازنة العام المقبل.

اضافة اعلان



وقال رئيس مجلس محافظة مأدبا، سالم الهروط، إن نسبة الإنجاز في مجلس محافظة مأدبا للعام الماضي وصلت إلى 78 بالمئة، وهي من أعلى النسب، لافتا الى أن المجلس يعمل على رفعها في العام المقبل.



وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار سياسة المجلس الاستماع إلى المواطنين والتواصل معهم والتعرف على احتياجاتهم والعمل على تضمينها في موازنة العام المقبل 2025.



وعرض عضو المنطقة، أيمن أبو تينة، أهم المشاريع التي تم تنفيذها في المنطقة وأبرزها البدء في إنشاء مركز صحي مخيم مأدبا وتوسعة قسم الطوارئ في مستشفى النديم والعلاج الطبيعي في العيادات، بالإضافة إلى تجهيز قاعات نادي الوحدة في المخيم.



وتحدث عن أهم المشاريع التي سيتم تنفيذها العام المقبل، ومن أبرزها إنشاء مركز شابات المخيم وإقامة قاعات في منطقة التيم وتعبيد طرق مخيم مأدبا.



من جهته، بين نائب رئيس المجلس، خالد العرامين، أن هذه اللقاءات جاءت كمبادرة من المجلس لتوسيع هامش التواصل مع المواطنين والاستماع إليهم.



وجرى حوار مطول بين الحضور والمجلس حول آلية عمل المجلس.