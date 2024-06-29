السبت 29-06-2024
الوكيل الاخباري
 

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

المستقلة للانتخاب تنشر قرارات الاعتراض الشخصية على جداول الناخبين الأولية

إعلام عبري يتحدث عن صفقة التبادل والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب

إطلاق نار على جنود الاحتلال جنوب الخليل

قائد عسكري إسرائيلي: مقاتلو حماس قاموا بدراستنا

اندلاع حريق في مصفاة الزور بالكويت - فيديو

الاحتلال يستهدف مبنى عسكري تابع لحزب الله

طريقة سهلة لشحن الفطر بفيتامين "د"

الصفدي يرعى أعمال مؤتمر أثر التكنولوجيا والابتكار في تعزيز نمو الاقتصاد العربي

الجيش الإسرائيلي يستهدف مبنى عسكريا تابعا لحزب الله

السبت، 29-06-2024 09:27 م

مجلس محافظة مأدبا يلتقي أهالي المخيم

1719685012751


الوكيل الإخباري - نظم مجلس محافظة مأدبا لقاء مفتوحا مع أبناء منطقة مخيم مأدبا وما حولها لعرض إنجازات المجلس في المنطقة والاستماع إلى مقترحاتهم قبل إعداد موازنة العام المقبل.

اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس محافظة مأدبا، سالم الهروط، إن نسبة الإنجاز في مجلس محافظة مأدبا للعام الماضي وصلت إلى 78 بالمئة، وهي من أعلى النسب، لافتا الى أن المجلس يعمل على رفعها في العام المقبل.


وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار سياسة المجلس الاستماع إلى المواطنين والتواصل معهم والتعرف على احتياجاتهم والعمل على تضمينها في موازنة العام المقبل 2025.


وعرض عضو المنطقة، أيمن أبو تينة، أهم المشاريع التي تم تنفيذها في المنطقة وأبرزها البدء في إنشاء مركز صحي مخيم مأدبا وتوسعة قسم الطوارئ في مستشفى النديم والعلاج الطبيعي في العيادات، بالإضافة إلى تجهيز قاعات نادي الوحدة في المخيم.


وتحدث عن أهم المشاريع التي سيتم تنفيذها العام المقبل، ومن أبرزها إنشاء مركز شابات المخيم وإقامة قاعات في منطقة التيم وتعبيد طرق مخيم مأدبا.


من جهته، بين نائب رئيس المجلس، خالد العرامين، أن هذه اللقاءات جاءت كمبادرة من المجلس لتوسيع هامش التواصل مع المواطنين والاستماع إليهم.


وجرى حوار مطول بين الحضور والمجلس حول آلية عمل المجلس.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
72_news_1719680604

عبيدات يكتب: حرب الغذاء القادمة.. والوجبة التالية؟

1719672891732

اختتام مشروع تعزيز مبادئ الحكومات الشفافة في البلقاء

imgid426983

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

662f9d3185d94

المستقلة للانتخاب تنشر قرارات الاعتراض الشخصية على جداول الناخبين الأولية

1719667916419

جلسة نقاشية في مأدبا عن مشروع "التمكين السياسي والديمقراطي"

2

الامن العام : تطبيق قواعد الاشتباك مع تاجر مخدرات وإصابته بقدمه- صور

أخبار متعلقة
1719667916419

جلسة نقاشية في مأدبا عن مشروع "التمكين السياسي والديمقراطي"

1719515042824

جلسة تعريفية عن الأمن السيبراني في مأدبا

WhatsApp Image 2024-06-13 at 4.23.56 PM

سياحة مأدبا تؤكد جاهزية المواقع والمتنزهات خلال عطلة العيد

احسان شردم

قائد سلاح الجو السابق إحسان شــردم في ذمة الله

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية_2

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يحصل على الجائزة الذهبية لزيت الزيتون في دبي

2202420144051148785468

تجارة الأردن: انخفاض أسعار الأرز بنوعيه 30% والزيوت 25% وارتفاع اللحوم المستوردة