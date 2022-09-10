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مجلس محافظة مادبا يقر موازنته للعام المقبل

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السبت، 10-09-2022 07:33 م

مجلس محافظة مادبا يقر موازنته للعام المقبل

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الوكيل الاخباري - أقرّ مجلس محافظة مادبا في جلسته التي عقدها، مساء اليوم السبت، موازنة المحافظة للعام المقبل والبالغة 942 .7 مليون دينار.

وبين رئيس مجلس المحافظة محمد أبو ركبة في تصريح صحفي أن إقرار الموازنة جاء بعد جلسات ومشاورات ولقاءات متتالية عدة بين أعضاء المجلس، جرى من خلالها إدراج المشروعات المطروحة ضمن بنود الموازنة؛ بهدف رفع مستوى الخدمات وتعزيز الإنتاجية لتشمل أرجاء المحافظة كافة.

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