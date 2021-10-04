مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني يؤدون اليمين أمام رئيس الوزراء

الوكيل الإخباري - أدى مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني اليمين القانونية أمام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعيينهم.

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وأدى اليمين الكابتن هيثم مستو رئيسا لمجلس المفوضين، والمهندس صالح العموش مفوضا ونائبا للرئيس والدكتور هشام المومني مفوضا.



وحضر أداء اليمين وزير النقل المهندس وجيه عزايزة.



يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر سابقا، وفي إطار عملية دمج الهيئات المستقلة، تقليص عدد المفوضين في هيئة تنظيم الطيران المدني إلى ثلاثة مفوضين بدلا من خمسة بهدف ترشيد الانفاق وترشيق الأداء.

