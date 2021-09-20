مجلس نقابة الصحفيين يدعو الهيئة العامة للاجتماع 15 تشرين الأول المقبل

الوكيل الاخباري - قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، اليوم الاثنين، دعوة الهيئة العامة للنقابة للانعقاد في اجتماع عادي الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 15 تشرين الأول المقبل في قاعة عمان الكبرى بمدينة الحسين للشباب.



ويأتي القرار عملا بأحكام المادة 20 من قانون النقابة والبلاغ الحكومي رقم 43 لسنة 2021 الصادر استنادا لأحكام البند ثامنا من أمر الدفاع رقم 16 لسنة 2020، وفي حال عدم توافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع خلال ساعة واحدة من موعد الاجتماع المقرر يؤجل الاجتماع إلى يوم الجمعة 22 تشرين الأول في نفس الزمان والمكان.

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