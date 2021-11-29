مجلس نقابة الصحفيين يشكل عددا من اللجان

الوكيل الاخباري - قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خلال اجتماع له اليوم الاثنين، برئاسة النقيب الزميل راكان السعايدة تشكيل لجان متعددة لتكون مساندة لعمل المجلس.



وقال الناطق الاعلامي للمجلس الزميل علي فريحات، إن المجلس قرر تشكيل لجنة العضوية بعد اجراء الانتخاب السري من الزملاء محمود الطراونة، وفايز ابو قاعود، ووليد هباهبة، وعبد الحكيم القرالة، وعطا لله الحنيطي.



كما تم تشكيل لجنة التدريب بعد اجراء الانتخاب السري من الزملاء محمد البشتاوي، ومحمد الفقهاء، وريم الرواشدة، ووليد العطيات، وايناس صويص. وقرر المجلس، تشكيل لجنة ادارة مركز التدريب بالانتخاب السري من الزملاء زياد الرباعي، وماجد الخضري، وعماد عبدالرحمن، وحنان الكسواني، ومها الصراوي.



وأقر المجلس أسس المساعدات المالية لأعضاء الهيئة العامة، وتشكيل لجنة للمساعدات من الزملاء أمين السر عدنان برية وأمين الصندوق امجد السنيد وبلال العقايلة.

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