الخميس 11-04-2024
الوكيل الاخباري
 

فاجعة تهز أسرة في ثاني أيام العيد.. وفاة حدث وشقيقته غرقا في مأدبا

ثمانية شهداء إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في غزة

شهداء وجرحى في غارة على سوق بمدينة غزة

مصابون في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

صحة غزة: 63 شهيدا و45 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية

حركة سياحية نشطة يشهدها موقع جرش الأثري

الأردن ينفذ 6 إنزالات جوية بمشاركة دولية على شمال قطاع غزة

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور عددا من وحدات وتشكيلات القوات المسلحة

عاجل الأردن يسيّر 100 شاحنة مساعدات جديدة لقطاع غزة

أكثر من 100 مجندة إسرائيلية يرفضن العمل بوحدة المراقبة

الخميس، 11-04-2024 05:40 م

مجلس نقابة الصحفيين يهنئ بعيد الفطر

1000456059


الوكيل الإخباري - رفع مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، أسمى آيات التهاني إلى جلالة الملك عبدالله ابن الحسين وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والعائلة الهاشمية، والأسرة الأردنية الواحدة، بمناسبة عيد الفطر.

اضافة اعلان


ودعا المجلس المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على الوطن الغالي في ظل الراية الهاشمية المظفرة.


واستذكر المجلس في هذه المناسبة مكانة الأقصى المبارك الذي كان وسيبقى في قلوب الجميع وكل المقدسات الإسلامية التي تحظى برعاية هاشمية، مشيدين بجهود جلالته ومساعيه المتواصلة في الوقوف إلى جانب الأهل والأشقاء في غزة وفلسطين، من خلال تقديم المساعدات اللازمة لهم، وإقامة المستشفيات، واستمرارية تنفيذ الإنزالات الجوية، للتخفيف عليهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
406c19d538681b6e5fa9513919cb0dce

زراعة بني كنانة تبدأ عملية ترقيم الأغنام والماعز في اللواء

1712852464795

العقبة الخاصة تطلق حملة "اتركها نظيفة" خلال عطلة عيد الفطر

1712850876358

الفايز يؤكد أهمية تسهيل الدخول عبر المنافذ الحدودية إلى العقبة

I2GBfdH3p2fmhgVbe0moArsAK0DHOoUUE6KMpoXK

فاجعة تهز أسرة في ثاني أيام العيد.. وفاة حدث وشقيقته غرقا في مأدبا

1000456044

وزيرة التنمية تتفقد عددا من دور الرعاية التطوعية بمناسبة عيد الفطر السعيد

1712838790036

حركة سياحية نشطة يشهدها موقع جرش الأثري

أخبار متعلقة
1710672581531

وقفية خير الأردن تجمع في أسبوع مليون دينار للأهل في غزة

63846280584141796432

القوات المسلحة تنفذ ستة إنزالات جوية حملت مساعدات غذائية إلى غزة

WhatsApp Image 2024-03-17 at 2.06.49 PM

الملك يؤكد ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

1710499652209

بني مصطفى: من الضروري أن تستمر الآونروا ببرامجها وجهودها الاغاثية والتعليمية في غزة

1710412187513

تجارتا الأردن وعمان توزعان وجبات إفطار بقطاع غزة

65f19e6ae28cf

الملك يستقبل وزير خارجية إسبانيا في إطار جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة