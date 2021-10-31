مجلس نقابة الصحفيين يوزع المهام على أعضائه

الوكيل الاخباري- وزع مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين المهام على أعضائه خلال جلسة عقدت الأحد، برئاسة نقيب الصحفيين راكان السعايدة، وحضرها نائب النقيب جمال اشتيوي، وأعضاء المجلس إبراهيم قبيلات، وخالد القضاة، وعلي فريحات، وأمجد السنيد، وعدنان برية، وزين الدين خليل، وبلال العقايلة، وجميل برماوي، وموفق كمال.



وقرر المجلس تسمية عدنان برية أميناً للسر، وإبراهيم قبيلات نائباً له، وأمجد السنيد أميناً للصندوق، وموفق كمال نائباً له، كما تم انتخاب علي فريحات ناطقاً إعلامياً للمجلس.



وقرر المجلس تكليف موفق كمال منسقاً للجان الداخلية للمجلس، وجميل البرماوي منسقاً لفروع النقابة في المحافظات، وتكليف أمين السر بتقديم تصور بشأن الملف المالي حسب الأصول.



وقرر المجلس تشكيل لجنة تحصيل الـ 1% لحقوق النقابة برئاسة نائب النقيب جمال اشتيوي، وعضوية عدنان برية، وزين خليل، وبلال العقايلة، كما جرى توجيه كتاب لتسمية زين خليل لعضوية لجنة الشكاوى في هيئة الإعلام.



وقرر المجلس إعادة فتح نادي النقابة وتكليف مدير النقابة وفيق عابدين لإجراء اللازم، إضافة إلى إعطاء الأولوية لورثة الصحفيين المتوفين لصرف مستحقاتهم من صندوق التعاون والضمان الاجتماعي.



وناقش المجلس ملف المنقولين من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى المكتبة الوطنية، ومتابعة موضوعهم من النقيب مع وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، ووزيرة الثقافة هيفاء النجار، ووضع المجلس بصورة تطورات هذا الملف.

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