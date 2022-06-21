مجلس نقابة المحامين يختار مقرري اللجان

الوكيل الاخباري - عقد مجلس نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، جلسة برئاسة نقيب المحامين المحامي يحيى أبو عبود؛ لاختيار مقرري اللجان من بين أعضائه.



واختار المجلس أمين السر المحامي ناصر كمال مقررا للجنة تطوير الفروع، ومحمد أبو زناد مقررا للجنة المزاولة والمكاتب ورئيسا للجنة الصندوق التعاوني، وبرهم البقور مقررا للجنة التشريعات واللجنة الاجتماعية وأندية المحامين والمجتمع المحلي، وإياد بطاينة مقررا للجنة الدورات والتعليم المستمر ولجنة المرأة، وعبدالله العموش مقررا للجنة الحريات وحقوق الإنسان واللجنة الثقافية والشباب، والدكتور هاشم الشهوان مقررا للجنة فلسطين ومقاومة التطبيع ولجنة الشركات.

اضافة اعلان