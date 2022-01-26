مجلس هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

الوكيل الإخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الاربعاء، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس التمريض في جامعة الحسين بن طلال، والهندسة المدنية في جامعة جدارا، والرياضيات والعلوم الحياتية في الجامعة الأردنية، والفقه وأصوله في جامعة الزرقاء.

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كما أقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس الفقه وأصول الدين في جامعة الزرقاء، وبكالوريوس وماجستير اللغة العربية وآدابها، والبكالوريوس في تخصصات علم النفس والكيمياء والرياضيات والفيزياء في جامعة الإسراء، وماجستير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التربية بجامعة آل البيت، وبلوم متوسط المحاسبة، وإدارة الأعمال، والتصميم الجرافيكي في كلية حطين، والصيدلة في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، والتسويق الإلكتروني في كلية المجتمع الإسلامي ووافق المجلس على الاعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط التسويق الإلكتروني في كلية الأميرة ثروت، وعلى إعادة تشكيل مجلس أمناء كلية توليدو، وعلى الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس الهندسة الصيدلانية الكيميائية في الجامعة الألمانية الأردنية.