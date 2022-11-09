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الأربعاء، 09-11-2022 03:37 م

مجلس هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد لتخصصات جامعية

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الوكيل الاخباري- أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس وماجستير علم الحاسوب، وهندسة البرمجيات، وبكالوريوس الذكاء الاصطناعي في جامعة الزرقاء.اضافة اعلان


كما أقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة ظافر الصرايرة، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس هندسة البرمجيات، وبكالوريوس وماجستير القانون في جامعة عجلون الوطنية، وبكالوريوس الصحافة والإعلام، وماجستير الإعلام في جامعة الشرق الأوسط، وبكالوريوس التسويق الرقمي في جامعة الزيتونة الأردنية.

ووفق المجلس على إعادة تشكيل مجلس أمناء كلية لومينوس الجامعية التقنية، وعلى تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الملكية لفنون الطهي.

 




 

 


 

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