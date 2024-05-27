الإثنين 27-05-2024
الوكيل الاخباري
 

"شكوى جديدة" ضد إسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في طوباس

بعد انتشاره بشكل واسع .. السير تكشف حقيقة فيديو اصطدام سيارة كهربائية بدون سائق في الاردن

الذهب يرتفع من أدنى مستوى في أسبوعين عالميا

وزارة الزراعة توضح بشأن أسعار الأضاحي لهذا العام

الأردن يعتبر قصف الاحتلال لمخيم نازحين في رفح جريمة حرب ويدعو للتصدي لها

يوازي لواء في الجيش .. الاحتلال يكشف عدد قتلاه ومصابيه منذ بداية حرب غزة

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 12 مسيرة أوكرانية استهدفت غربي البلاد

أسعار الذهب في الاردن اليوم

صواريخ من لبنان تصيب مبنى في الجليل الأعلى بأضرار جسيمة

الإثنين، 27-05-2024 10:22 ص

مجلس وزراء الصحة العرب يقر مبادرات أردنية خلال اجتماعه الستين في جنيف

ط


الوكيل الاخباري - أقر مجلس وزراء الصحة العرب ثلاث مبادرات اقترحها الأردن خلال اجتماع الدورة العادية (60) للمجلس الذي عقده أمس الأحد في جنيف، والذي شارك فيه الأردن بوفد رسمي ترأسه وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، وذلك قبيل بدء أعمال الدورة (77) للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية التي تنطلق اليوم في العاصمة السويسرية.

اضافة اعلان


وتمثلت المبادرات الأردنية المقرة من المجلس في استحداث لجنة عربية للصحة المدرسية، ونظام الطبيب الزائر بين الدول العربية ونظام التبادل التدريبي للكوادر بين الدول العربية، وتطوير تشريع عربي بشأن تنظيم الرعاية الصحية للنزلاء في المؤسسات الإصلاحية وحماية حقوقهم الصحية وتبادل المعلومات والممارسات الجيدة بين الدول العربية فيما يتعلق بصحة النزلاء.


كما أقر المجلس مجموعة من المبادرات التي اقترحتها الدول الأعضاء والمتمثلة في؛ تعزيز استخدام نهج اقتصاديات الصحة لتحديد الأولويات الصحية الأساسية، ومشروع برنامج التربية، ومشروع التطبيق الرقمي لدعم التواصل في مجال الصحة الإنجابية، وصمود نظم الرعاية الصحية في حالات الطوارئ والتخطيط للتغطية الصحية الشاملة في حالات الأزمات لضمان وصول الرعاية الصحية، والقانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن.


ووجه المجلس والوزير الهواري الدعوة لوزراء الصحة العرب للمشاركة في المؤتمر العربي الأول حول "دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالبلدان العربية" والذي يعقد بالشراكة ما بين الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب ووزارة الصحة الأردنية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية وتستضيفه المملكة تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في العاصمة عمّان يومي 19 و20 تشرين الأول 2024.


كما وجه المجلس الدعوة للمؤتمر الوزاري الرابع لمقاومة مضادات الميكروبات والذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية في جدة في تشرين الثاني 2024.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

بعد انتشاره بشكل واسع .. السير تكشف حقيقة فيديو اصطدام سيارة كهربائية بدون سائق في الاردن

620232415635940723181

وزارة الزراعة توضح بشأن أسعار الأضاحي لهذا العام

وزارة الخارجية

الأردن يعتبر قصف الاحتلال لمخيم نازحين في رفح جريمة حرب ويدعو للتصدي لها

512710_1_1693067600

83 مليون دينار قيمة صادرات المملكة إلى منطقة اليورو

1909481799

الإعلان عن الامتحان النظري للمرشحين للقبول ببرامج الاختصاص العالي بالطب في الجامعة الهاشمية

999

السير: وفاة امرأة بحادث تدهور مركبة

أخبار متعلقة
1716714558548

مندوبا عن الملك.. الهناندة يفتتح منتدى استثمر بالاقتصاد الرقمي

الملك

الملك في ذكرى الاستقلال: سنبقى على العهد في خدمة أردننا الحبيب

0L5A0349

الخصاونة: قوة الأردن تجعله قادرا على أداء دوره تجاه الأشقاء على أكمل وجه

ما_أسماء_دول_الاتحاد_الأوروبي

سفيرا الاتحاد الأوروبي وبلجيكا يؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأردن

image (2)

العيسوي يلتقي وفدا من جمعية نشامى الولاء والانتماء

1b8d559e-c8f3-4b2b-8ec5-a78125802e68

العيسوي: مواقف الأردن لوقف العدوان الإسرائيلي السافر على غزة ثابتة وحازمة