مجلس وزراء الصحة العرب يقر مبادرات أردنية خلال اجتماعه الستين في جنيف

الوكيل الاخباري - أقر مجلس وزراء الصحة العرب ثلاث مبادرات اقترحها الأردن خلال اجتماع الدورة العادية (60) للمجلس الذي عقده أمس الأحد في جنيف، والذي شارك فيه الأردن بوفد رسمي ترأسه وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، وذلك قبيل بدء أعمال الدورة (77) للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية التي تنطلق اليوم في العاصمة السويسرية.

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وتمثلت المبادرات الأردنية المقرة من المجلس في استحداث لجنة عربية للصحة المدرسية، ونظام الطبيب الزائر بين الدول العربية ونظام التبادل التدريبي للكوادر بين الدول العربية، وتطوير تشريع عربي بشأن تنظيم الرعاية الصحية للنزلاء في المؤسسات الإصلاحية وحماية حقوقهم الصحية وتبادل المعلومات والممارسات الجيدة بين الدول العربية فيما يتعلق بصحة النزلاء.



كما أقر المجلس مجموعة من المبادرات التي اقترحتها الدول الأعضاء والمتمثلة في؛ تعزيز استخدام نهج اقتصاديات الصحة لتحديد الأولويات الصحية الأساسية، ومشروع برنامج التربية، ومشروع التطبيق الرقمي لدعم التواصل في مجال الصحة الإنجابية، وصمود نظم الرعاية الصحية في حالات الطوارئ والتخطيط للتغطية الصحية الشاملة في حالات الأزمات لضمان وصول الرعاية الصحية، والقانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن.



ووجه المجلس والوزير الهواري الدعوة لوزراء الصحة العرب للمشاركة في المؤتمر العربي الأول حول "دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالبلدان العربية" والذي يعقد بالشراكة ما بين الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب ووزارة الصحة الأردنية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية وتستضيفه المملكة تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في العاصمة عمّان يومي 19 و20 تشرين الأول 2024.



كما وجه المجلس الدعوة للمؤتمر الوزاري الرابع لمقاومة مضادات الميكروبات والذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية في جدة في تشرين الثاني 2024.



