مجمع الأميرة عائشة بنت الحسين العسكري ينفذ تمرين إخلاء وهمي

الوكيل الإخباري- نفذ مجمع الأميرة عائشة بنت الحسين العسكري، تمرين إخلاء وهمي، بالتعاون مع مديرية دفاع مدني شرق عمان .

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وياتي هذا التمرين ضمن خطة المجمع بالتعاون مع ضباط الصحة والسلامة العامة في المجمع لتدريب الكوادر على كيفية الإخلاء والتعامل مع الحريق بكافة اشكاله في الظروف الطارئة.



وقال آمر مجمع الأميرة عائشة العميد الطبيب خلدون الشوبكي أن لإستمرارية تطبيق معايير السلامة العامة أهمية كبرى تنعكس على بيئة العمل ، وانه يتم تدريب كوادر المجمع على كيفية التعامل مع الحريق ورفع مستوى الجاهزية والإستعداد لمواجهة مثل هذه الظروف الطارئة بكل مهارة واحترافيه عالية حال حدوثها لا قدر الله.

