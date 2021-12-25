السبت 25-12-2021
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مجمع اللغة العربية يعقد مؤتمره السنوي الاثنين المقبل

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السبت، 25-12-2021 09:07 م

مجمع اللغة العربية يعقد مؤتمره السنوي الاثنين المقبل

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الوكيل الاخباري - أعلن مجمع اللغة العربية الأردني عن مفردات مؤتمره السنوي "أقسام اللغة العربية في الجامعات العربية: الواقع والآفاق المستقبلية"، الذي يأتي هذا العام ضمن احتفالاته بمئوية الدولة الأردنية، بعد غد الاثنين.

وقال المجمع في بيان صحفي اليوم السبت، إن انطلاق فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الذي يستمر يومين، ستكون من قاعة الدكتور عبدالكريم خليفة في حرم المجمع، داعيا الراغبين في الحضور إلى متابعة البث المباشر للفعاليات عبر منصات المجمع المتعددة على فيسبوك ويوتيوب، يومي الاثنين والثلاثاء. 

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