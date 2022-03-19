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السبت، 19-03-2022 02:22 م

مجمع اللغة العربية يعلن الفائزين بالمسابقة الفنيَّة

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الوكيل الإخباري - أعلن مجمع اللغة العربية الأردني أسماء الفائزين بالمسابقة الفنيَّة في فنون الرسم والنصب النحتي والجدارية، التي كان قد أطلقها في أيلول الماضي بمناسبة مئويَّة الدَّولة الأردنيّة. اضافة اعلان


وقد مُنِحَت الجائزة الثانية في فن الجدارية للدكتور إبراهيم الخطيب، أستاذ الفنون في الجامعة الأردنية، ورئيس رابطة الفنانين التشكيليين، وحُجبت الجائزتين الأولى والثالثة، ومنحت الجائزة الثالثة في فن النصب النحتي للفنان مروان طواها، من كلية الفنون في جامعة اليرموك، وحُجبت الجائزتين الأولى والثانية، أما جائزة فن الرسم فقد حُجبت كاملة. 

يشار إلى أن المسابقة هدفت إلى تحفيز الفنانين الأردنيين على ابتكار أعمال فنية مستوحاة من البيئة الأردنية، تحاكي تاريخ الأردن العريق، وتبرز صورة الإنسان أغلى ما نملك، وتعمل على الارتقاء بالذائقة الفنية، وتعزيز ثقافة الإبداع.

 




 

 


 

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