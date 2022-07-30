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السبت، 30-07-2022 07:14 م

مجمع اللغة يطلق مسابقاته الثقافية بالتعاون مع مبادرة (ض)

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الوكيل الاخباري - أطلق مجمع اللغة العربية الأردني بالتعاون مع مبادرة (ض)، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، الدورة السابعة للمسابقات الثقافية لهذا العام 2022.

وذكر المجمع في بيان له اليوم السبت، أن المسابقات تشتمل على جوائز متعددة، دعماً للعربية والاحتفاء بها، وترسيخها في نفوس أبنائها ومحبّيها، تتمثل في: جائزة أفضل كتاب مترجَم، وجائزة أفضل كتاب مؤلف، وجائزة لفن الخط العربي، ومسابقة بعنوان (لغتي هويتي) تشتمل على جائزتين؛ جائزة أفضل تقرير أو تحقيق صحفي حول اللغة العربية، وأفضل مبادرة لغوية على مستوى المملكة، ومسابقة للأطفال من سن (7-12) و(13-18) عاماً، بعنوان (أحب لغتي العربية) مقسّمة إلى أربع فئات، وهي: الرسم، والخط العربي، والنصوص النثرية /أفضل نص نثري (قصة، ومقالة، وخاطرة، ومقامة، ورسالة)، وقراءة في كتاب/ المطالعة.

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