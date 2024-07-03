مجمع الملك الحسين للأعمال يستضيف وفد رجال الأعمال السينغافوري

الوكيل الاخباري - استضاف رئيس مجلس ادارة مجمع الأعمال المهندس أسامة مدانات وفريق إدارة المجمع وفد رجال الأعمال السينغافوري الذي ترأسه رئيس مجلس ادارة مجموعة مينهاردت، الدكتور شاهزاد وسيم بالإضافة إلى مندوبي وزارة الاستثمار.



وخلال اللقاء الذي عُقِدَ تمت مناقشة فرص استثمارية تبادلية بين الجهتين لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.



وأيضاً، تم عرض الفرص الاستثمارية وخطة التوسعة للمراحل المقبلة و الأطلاع على بيئة العمل الحديثة الموجودة ضمن مجمع الملك الحسين للأعمال.

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