الأربعاء 03-07-2024
الوكيل الاخباري
 

الهند تعلن بناء المرحلة الأولى من محطتها الفضائية المدارية في 2028

​ الامن العام : القبض على شخص قتل والدته ولاذ بالفرار

إصابة شخصين أحدهما جندي .. عملية طعن بمجمع تجاري شمالي إسرائيل

في ظاهرة فلكية نادرة .. العالم على موعد مع انفجار نجم سَيُرى بالعين المجردة

الخصاونة يؤكد أهميَّة الشَّراكة مع الصَّندوق العربي للإنماء الاقتصادي

الأوقاف الفلسطينية: 18 اقتحاما للأقصى الشهر الماضي

بيان صادر عن وزارة الطاقة حول أنظمة الخلايا الشمسية

بالأسماء.. إعلان تشكيل حكومة مصر الجديدة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

قرار هام بشأن رواتب وحوافز وعلاوات الموظفين الحكوميين

الأربعاء، 03-07-2024 12:57 م

مجمع الملك الحسين للأعمال يستضيف وفد رجال الأعمال السينغافوري

WhatsApp Image 2024-07-03 at 11.05.34 AM


الوكيل الاخباري - استضاف رئيس مجلس ادارة مجمع الأعمال المهندس أسامة مدانات وفريق إدارة المجمع وفد رجال الأعمال السينغافوري الذي ترأسه رئيس مجلس ادارة مجموعة مينهاردت، الدكتور شاهزاد وسيم بالإضافة إلى مندوبي وزارة الاستثمار.

وخلال اللقاء الذي عُقِدَ تمت مناقشة فرص استثمارية تبادلية بين الجهتين لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

وأيضاً، تم عرض الفرص الاستثمارية وخطة التوسعة للمراحل المقبلة و الأطلاع على بيئة العمل الحديثة الموجودة ضمن مجمع الملك الحسين للأعمال.

اضافة اعلان

 






اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
-980174657

أنشطة ودورات بمراكز شبابية بالكورة والوسطية في اربد

الأمن العام

​ الامن العام : القبض على شخص قتل والدته ولاذ بالفرار

image

الخصاونة يؤكد أهميَّة الشَّراكة مع الصَّندوق العربي للإنماء الاقتصادي

720242134220318800854

853 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد

720242183420725830199

بيان صادر عن وزارة الطاقة حول أنظمة الخلايا الشمسية

9

قرار هام بشأن رواتب وحوافز وعلاوات الموظفين الحكوميين

أخبار متعلقة
638542495105621672

وفد من القوات المسلحة يزور المستشفى الميداني الاردني نابلس/3