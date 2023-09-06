الأربعاء 06-09-2023
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الأربعاء، 06-09-2023 11:07 ص

مجموعة الوكيل تحذر من أعمال فوتوشوب وصفحات مزورة تنتحل اسمها

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الوكيل الإخباري – تحذر مجموعة الوكيل للإعلام متابعيها الكرام من صفحات مزورة تنتحل اسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستخدمة اسم "الوكيل" ، وتؤكد أن هذه الصفحات باختلاف منشوراتها أو نشاطاتها لا ترتبط بمجموعة الوكيل للإعلام أبداً، كما يتم عمل فوتوشوب على الصفحة ذاتها بأخبار مغلوطة.

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وتؤكد "الوكيل للإعلام" أن صفحاتها الرسمية والممهورة بشعار توثيق فيسبوك الأزرق هي فقط الصفحات الرسمية الخاصة بالمجموعة والتي تضم : صفحة الإعلامي محمد الوكيل، وصفحة موقع الوكيل الإخباري، وموقع ملاعب الرياضي، هي ذات الصفحات التي حازت على ملايين المتابعين في الأردن والعالم لما تتمتع به من مصداقية في نقل الاخبار اكتسبتها من ثقة القُراء.


وتؤكد مجموعة الوكيل أنها قامت وعلى مدار الشهور الماضية بإبلاغ وحدة الجرائم الإلكترونية عن صفحات تنتحل اسم "الوكيل" عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتستخدم ذلك بابتزاز المتابعين من خلال الكذب والتزوير بانتظار اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بحق هؤلاء المنتحلين.


وتعيد مجموعة الوكيل للإعلام شكرها الدائم لمتابعيها الدائمين عبر "الوكيل الإخباري"، وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين استطعنا من خلال ثقتهم ومتابعتهم للأخبار الرسمية والموثوقة، والتغطيات الصحفية والحصرية أن نحافظ وعلى مدار سنوات على المرتبة الأولى لأكثر المواقع الإخبارية انتشاراً ومتابعة على مستوى الأردن، وأكبر عدد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من 8 ملايين متابع.

 


 




 

 


 

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