مجهولون يعتدون على خط المياه الناقل لمنطقة الصفاوي

الوكيل الإخباري - اعتدى أشخاص مجهولون الأربعاء، على خط المياه الناقل لمنطقة الصفاوي في البادية الشمالية، الأمر الذي تسبب بمنع وصول المياه إلى المواطنين في تلك المنطقة.

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وقال مدير إدارة المياه في البادية الشمالية مروان تركي، إن الاعتداء يعد الثاني الذي يتعرض له الخط في أقل من شهر، والذي يبلغ قطره 16 إنشا، ونجم عنه أضرار، ما استوجب إيقاف ضخ المياه للمشتركين في تلك المنطقة.



وأضاف تركي، أن الكوادر الفنية في المديرية قامت بتقييم الأضرار والعمل على إصلاح الخط، وإعادة ضخ المياه للمشتركين في منطقة الصفاوي بشكل طبيعي.



وطالب، من المواطنين بضرورة الإسراع بالإبلاغ عن أي حالة اعتداء على الخطوط الناقلة للمياه، بما يضمن إنفاذ القانون على المعتدين، وحماية الخطوط التي توصل المياه، وتفادي هدرها بما يسهم في تقليل نسبة الفاقد من المياه على مستوى البادية الشمالية.

