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الخميس، 25-11-2021 07:29 م

مجهول يحرق محول كهرباء في الشونة الجنوبية

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 الوكيل الاخباري - قالت شركة توزيع الكهرباء إن أحد محولاتها تعرض لحرق في لوحة التوزيع، بالإضافة إلى كوابل المغذيات، من قبل مجهول، في منطقة الشونة الجنوبية، ما تسبب في عطبها وانقطاع التيار عن عدد من المشتركين.

ووفق بيان للشركة، اليوم الخميس، قامت الشركة بإبلاغ الأجهزة المعنية بالحادثة، مطالبة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للكشف عن هوية المتسببين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

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